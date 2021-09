L’incidente questo pomeriggio a Olbia.

Incidente questo pomeriggio intorno alle 16 e 15 ad Olbia, in via Escriva’. Due le auto che, per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrate frontalmente.

Sul posto sono intervenuti subito i Vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area dell’incidente aiutando i sanitari nelle operazioni di soccorso. Sono 4 le persone coinvolte, portate in ospedale da 3 ambulanze del 118 per accertamenti. Sul posto anche la Polizia Locale di Olbia per i rilievi.

