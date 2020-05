Illeso il conducente.

Incidente alle prime luci dell’alba a Olbia. Intorno alle 6 di questa mattina per cause ancora in corso di accertamento un’auto ha perso il controllo sulla rotonda in località Pili Ezzu.

Sul posto, dopo l’intervento per spegnere un’altra auto andata a fuoco nella nottata sempre a Olbia, sono intervenuti ancora i vigili del fuoco insieme ai primi soccorsi.

Fortunatamente il conducente dell’auto è rimasto illeso.

