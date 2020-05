L’incendio spento dai vigili del fuoco.

Erano circa le 1 e 30 questa notte quando i vigili del fuoco sono stati allertati per un incendio di un’auto a Olbia.

Il veicolo, una Mini, ha preso fuoco in via Vela. Solo il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato che le fiamme avvolgessero interamente l’auto interessando solo la parte anteriore.

Al momento non si conoscono le cause del rogo e sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi e le indagini.

