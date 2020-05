L’intervento dei vigili del fuoco.

Notte movimentata per i vigili del fuoco di Olbia che dopo essere intervenuti per un incendio e un incidente sono stati allertati, questa mattina poco dopo le 6, per un altro rogo stavolta in una casa.

Il personale è intervenuto in una casa di Padru, in località Budo. Le fiamme hanno completamente distrutto il tetto e danneggiando anche parte le stanze interne.

Per spegnere l’incendio sono state inviate tre squadre dei vigili del fuoco che sono riuscite a domare le fiamme. Fortunatamente non si registrano feriti.

(Visited 35 times, 60 visits today)