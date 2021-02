Incidente a San Teodoro, furgone si ribalta alla rotonda

L’incidente questa mattina a San Teodoro.

Incidente questa mattina alla rotonda di San Teodoro, dove un furgone, per cause ancora da accertare si è ribaltato. Anche se la dinamica al momento è ancora da chiarire, nello scontro è rimasta coinvolta anche un’altra auto.

Fortunatamente non si registrano feriti gravi, ma solo rallentamenti alla circolazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e per la messa in sicurezza della zona e le forze dell’ordine per i rilievi e gli accertamenti sulle cause dell’incidente.

