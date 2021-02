Revocato il divieto a Tempio.

Il Dipartimento della ASSL di Olbia, ha comunicato al Comune di Tempio i risultati delle analisi, sulle acque prelevate il 26 gennaio e distribuite dall’acquedotto cittadino.

Le analisi hanno permesso di riscontrare la rispondenza ai requisiti minimi. L’Assl ha quindi espresso il giudizio sanitario di acqua idonea al consumo umano, proponendo, contestualmente, il provvedimento di revoca della precedente ordinanza emessa per la non idoneità dell’acqua distribuita dall’acquedotto cittadino.

Il sindaco di Tempio Pausania Gianni Addis, facendo seguito ha quindi revocato il divieto in vigore dal 5 dicembre 2020 di utilizzo dell’acqua di rete ai fini alimentari, per gli usi potabili e per l’incorporazione negli alimenti.

(Visited 45 times, 45 visits today)