Le foto dell’incidente sulla sopraelevata di Olbia.

I testimoni parlano di un incidente pazzesco. Di un’auto che è volata come la biglia di un flipper. Dello stesso veicolo che ad un certo punto si è aperto a metà come nella scena di un film. E che una delle due parti è rimasta sospesa sul ponte della sopraelevata di Olbia in attesa dei soccorsi.

L’auto si spacca a metà dopo lo scontro a Olbia, miracolati due ragazzi

Un incidente tra due auto che poteva avere un epilogo molto più tragico e che, invece, si è concluso con i due giovani ricoverati in ospedale per un trauma cranico e attualmente in osservazione.

Fatti i rilievi della polizia stradale, sgomberata la strada, quello che resta ora è la paura per quello che poteva essere un vero disastro. Una paura documentata in queste foto.





