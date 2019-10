La stagione del teatro di Olbia.

Si alza il sipario sulla Stagione de La Grande Prosa & Teatro Circo 2019-2020 organizzata dal CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo in Sardegna al Cine/Teatro di Olbia con il patrocinio e il sostegno del Comune di Olbia, della Regione Sardegna e del MiBACT e con il contributo della Fondazione di Sardegna.

Nove titoli in cartellone da novembre ad aprile tra classici del Novecento e “degustazioni ad alto tasso di comicità” nello stile del nouveau cirque, trasposizioni di celebri novelle e racconti e testi contemporanei con protagonisti del calibro di Lucia Poli, Andrea Giordana e Galatea Ranzi, Romina Mondello e Fabio Sartor, Roberto Ciufoli e Benedicta Boccoli, Le Lucide Tiziana Troja e Michela Sale Musio e Jacopo Cullin. Sotto i riflettori anche il cantastorie siciliano Mario Incudine e due fantastici clown e acrobati come Alessandro Vallin e Stefano Locati per una stagione che intreccia teatro e cinema, musica e letteratura – da Henry James a Jordi Vallejo, da Charles Perrault a Furio Bordon – per raccontare tra ironia e dramma il complicato gioco delle umane passioni in un vivace affresco della società di oggi e di ieri.

Focus su temi di scottante attualità – dalle discriminazioni di genere alla tragedia dei femminicidi, dalla solitudine della vecchiaia in una civiltà fondata sull’immagine e sul mito dell’eterna giovinezza all’evoluzione, o involuzione, della famiglia, ai conflitti generazionali, dalle domande cruciali sul valore del denaro e il senso dell’amicizia agli effetti collaterali dell’avvento delle nuove tecnologie e dei social media tra amori e tradimenti in versione 2.0. Spazio anche ai grandi campioni dello sport e alle variazioni sull’arte culinaria in una programmazione attenta ai nuovi linguaggi e alle “contaminazioni” e interazioni tra le arti con proposte variegate e davvero “per tutti i gusti” – da un delizioso bestiario alla perdita dell’innocenza.

La Stagione 2019/20 de La Grande Prosa & Teatro Circo al Cine/Teatro Olbia di Olbia è organizzata dal CeDAC/ Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo in Sardegna con il patrocinio e il sostegno del MiBACT / Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Autonoma della Sardegna e dell’Assessorato alla Cultura e Beni Culturali del Comune di Olbia con il prezioso contributo della Fondazione di Sardegna e il supporto di Sardinia Ferries che ospita sulle sue navi artisti e compagnie in viaggio per e dalla Sardegna.

