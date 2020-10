L’incidente in via Da Vinci a Olbia.

Incidente stradale, questa mattina intorno alle 07:40, in via Da Vinci ad Olbia. Per cause ancora in corso di accertamento, due veicoli si sono scontrati in prossimità di un incrocio.

I conducenti, un ragazzo ed una donna, sono stati trasportati all’ospedale di Olbia per accertamenti. Sul posto è stata inviata prontamente la squadra del distaccamento dei vigili del fuoco, che ha provveduto a collaborare con i sanitari del 118 per portare le prime cure e mettere in sicurezza l’area ed i veicoli coinvolti.

