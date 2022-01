Le dichiarazioni del figlio del cantautore.

Filippo Graziani, figlio del cantautore Ivan, ieri su Rai1, nella trasmissione “Oggi è un altro giorno”, ha voluto ricordare il padre scomparso, menzionando il suo legame con Olbia.

Anche lui cantautore, come il padre, scomparso quando lui aveva soltanto 16 anni ha portato all’attenzione una leggenda sulla nascita di Ivan. “Leggenda vuole – racconta Filippo – che papà sia nato sul traghetto Olbia-Civitavecchia, perché i miei nonni erano appunto sardi. Non voglio mettere fine a una leggenda perché se papà l’ha messa in giro un motivo c’era. E’ scomparso quando avevo 16 anni per un tumore al colon, è stato un brutto momento e tendo a non concentrarmi su quei ricordi, posso solo dire che ha suonato fino alla fine”.