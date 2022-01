Cosa fare contro la pancia gonfia dopo le feste.

Spesso, soprattutto dopo le abbuffate delle feste, ci si ritrova con un fastidioso problema di pancia gonfia. Ma tornare ad avere un addome piatto è possibile. Il gonfiore è spesso causato da un cattivo funzionamento della digestione, o dell’intestino e alimentato da stress o brutte abitudini alimentari.

La pancetta è, purtroppo, un problema che affligge molte persone. Spesso, anche chi durante l’anno non ha problemi di addome gonfio, dopo i pranzi e i cenoni natalizi si ritrova ad affrontare quella spiacevole sensazione di costipazione e l’antiestetica pancia. Nulla di cui preoccuparsi, perché l’intervento di un medico, per risolvere il disagio, può non essere necessario. Occorre, invece, bere bevande depurative, che siano in grado di smaltire i liquidi in eccesso che causano l’ingrossamento dello stomaco.

Cosa bere per depurasi.

Alcune idee molto efficaci per ritrovare la pancia piatta sono l’utilizzo di infusi, come tè verde, aloe vera, ananas e finocchio. Assumere molti liquidi permette, infatti, di liberarsi più facilmente della ritenzione idrica e dell’effetto “a palloncino”. Se tutto ciò è associato ad un po’ di esercizio fisico, è ancora più efficace e anche più velocemente. Non solo. Anche l’erba di grano è un ottimo prodotto drenante e purificante, grazie alla presenza molto ricca di clorofilla (fino al 70%), che si accompagna ad altre preziose sostanze indispensabili per il nostro intestino.

Altri prodotti sono i semi di lino, capaci di rilassare i tessuti del corpo, l’estratto di foglie di olivo, per sbarazzarsi delle tossine in eccesso, l’estratto di aglio, utile per regolarizzare il funzionamento intestinale e la flora batterica, la menta piperita, ottima per digerire più in fretta. Il trucco è bere tanto ed assumere infusi e decotti più volte al giorno. Se si seguono questi consigli, in una settimana si vedranno già i primi risultati. Ridurre la pancia gonfia dopo il Natale è possibile e in modo naturale, almeno che non sia causa di intolleranze alimentari, per le quali occorre inevitabilmente l’aiuto del medico.

