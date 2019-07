Il cantante si prepara per il Jova Beach Party.

È arrivato ieri mattina presto all’aeroporto di Olbia. Beffando anche chi lo attendeva (tra il suo entourage) nel pomeriggio di oggi. Ha preso un giorno di tranquillità, dicono i soliti ben informati, Jovanotti per riprendersi dopo il grande successo del concerto di Barletta, che resta comunque una fatica.

Bocche cucite su dove soggiorni. Alcuni dicono sia a Cannigione, altri che abbia riservato una casa vicino a Porto Rotondo. Ma l’esatta collocazione, per chi volesse andare a caccia di un autografo furtivo non si sa ancora. Di sicuro oggi, come sempre, terrà un breve briefing di preparazione al concerto.

Poi, domani mattina il classico sound check, prima di tuffarsi nella festa più calorosa dell’estate che porta il suo nome. Ovvero il Jova Beach Party. In questi giorni sono stati svelati anche i nomi degli ospiti a sorpresa che saliranno sul palco dell’Isola Bianca, tra cui Fiorello. Mentre è imponente la macchina della sicurezza e il piano del traffico, messi in atto per far coesistere gli arrivi del porto con l’evento.

