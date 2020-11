Fortunatamente nessuno si è ferito.

Ieri sera i carabinieri della sezione radiomobile di Olbia sono intervenuti in via Amba Alagi dopo una segnalazione pervenuta al 112. Un disoccupato di 48 anni, già segnalato banca dati forze di polizia, poco prima aveva lanciato giù dal balcone al secondo piano di un condominio una mannaia di 31 centimetri.

Fortunatamente in quel momento non passava nessuno e non si registrano feriti o danni. L’uomo comunque è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri di Olbia.

(Visited 228 times, 259 visits today)