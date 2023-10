Don Tamponi replica alle proteste sui lavori a san Simplicio

Qualcuno ha protestata col Comune per i lavori coi camion sul sagrato di San Simplicio, un gesto che non è piaciuto al parroco. Don Antonio Tamponi ha fatto una lunga diretta Facebook per lamentarsi: “Mi dà molto fastidio”. Chi ha scritto al Comune non ha gradito la presenza dei mezzi davanti alla chiesa perché nascondono quel gioiello alla vista dei croceristi. Don Antonio ha spiegato che i lavori sono stati imposti dalla Soprintendenza ed è normale che un bene così abbia bisogno di manutenzione.

Questa lettera di proteste, accompagnata dalle foto dei mezzi pesanti sul sagrato, non l’ha proprio digerita. Il parroco di San Simplicio ha spiegato l’importanza dei lavori e delle manutenzioni e che queste siano necessarie ovunque, anche in Vaticano. “È follia pensare che non si debbano fare questi lavori”. Don Tamponi chiede di avere pazienza: “I lavori finisco domani, ma ce ne saranno altri: le chiese le dobbiamo manutenere”. Non ha gradito questa lamentela arrivata magari da chi frequenta la chiesa, secondo don Antonio Tamoni più che lamentarsi sarebbe utile dare una mano per la manutenzione e le pulizie della chiesa

Ecco l’intervento di don Antonio Tamponi:

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui