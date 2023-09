Il parroco ha risposto alle lamentele sulle “pulizie rumorose“ a San Simplicio.

Una turista ha visitato la Basilica di San Simplicio e si è lamentata sulle pulizie troppo rumorose durante gli orari di preghiera del lunedì. La donna ha raccontato la sua esperienza sui social, nel gruppo “Olbia – Quartiere San Simplicio”, ma le sue lamentele non sono state prese proprio bene.

“Oggi sono stata per la prima volta alla Basilica di San Simplicio – racconta la signora, di nome Luciana, che si è recata lunedì a visitare il luogo di culto -. Ovviamente è magnifica, ma all’interno c’è stata una sorpresa sgradita e decisamente fuori posto: il rombo assordante dell’aspirapolvere”. La visitatrice così ha lamentato di non essere riuscita a dire una preghiera perché “non riuscivo a concentrarmi”.

Così la turista ha spiegato che ritiene necessarie le pulizie, ma in orari di chiusura. Per spiegare le sue lamentele ha postato il cartello all’ingresso, che recita che la Basilica di San Simplicio è un luogo di culto e di silenzio.

Tuttavia, è stata attaccata. “L’unica cosa di sgradito è il suo post, signora”, le hanno risposto. E ancora: “Anche quelli sotto le bombe pregano e silenzio non ne hanno laSua e stata una critica non costruttiva”. Le lamentele hanno anche scatenato ironia: “Questo è uno di quei post del turista che va al mare e lascia recensione: “Tutto bello, acqua splendida, ma c’erano le onde”.

Sulla lamentela è dovuto intervenire anche il parroco, don Tamponi. “Tutti i lunedì si pulisce, non esistono momenti di chiusura. La notte nessuno è libero per pulire”, ha scritto il sacerdote.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui