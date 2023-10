Una coppia di Olbia è stata rinviata a giudizio.

Una coppia di Olbia è stata oggetto di una richiesta di rinvio a giudizio da parte della procura di Tempio, accusata di maltrattamenti nei confronti dei propri figli minori. I bambini hanno dovuto affrontare situazioni estremamente traumatiche, con litigi violenti che spesso si concludevano solo con l’intervento delle forze dell’ordine. Questi scontri, stando a quanto riporta L’Unione Sarda, non erano semplici discussioni, ma autentiche colluttazioni che lasciavano tracce di sangue negli ambienti in cui i bambini vivevano.

Gli episodi portati all’accusa comprendono insulti, calci e schiaffi inflitti a uno dei bambini, persino per il fatto di non essere riuscito a trattenere la pipì. Inoltre, il bambino veniva punito con l’obbligo di mantenere i vestiti bagnati per l’intera giornata. Le cattive condizioni igieniche in cui i bambini erano costretti a vivere sono state oggetto di indagine, con l’accusa che dovessero circolare tra gli escrementi del cane quotidianamente.

I figli erano anche testimoni di autolesionismi e tentativi estremi, vivendo in uno stato di costante paura e agitazione. Attualmente, sono stati allontanati dalla casa dei genitori, a cui è stata sospesa la potestà genitoriale. Sono stati affidati a un tutore che ha agito come parte civile nella vicenda.

