Occhi puntati per l’eclissi di luna anche in Gallura e in Sardegna.

Domani 28 ottobre ci sarà un evento astronomico molto atteso anche in Gallura e in Sardegna. Ci sarà l’eclissi di luna e questa sarà di colore rosso. Sarà parziale perché il pianeta non è perfettamente allineato alla terra e al sole, tuttavia, si potrà vedere a occhio nudo e al telescopio.

L’eclissi di luna si potrà vedere alle 20.02 e durerà fino a 00:30 del 29 ottobre. Inizialmente, la luna entrerà nella zona di penombra creata dalla Terra, che si trova tra la luna e la nostra stella. Successivamente, alle 21.35, un segmento sempre più grande della luna si oscurerà progressivamente, raggiungendo il punto massimo alle 22.14, quando il 6% della superficie della luna sarà al buio. Durante il picco dell’eclissi, sarà possibile notare la parte in ombra del satellite assumere il tipico colore rosso.

