Lancette indietro, si torna all’ora solare: si dormirà un’ora in più

Il ritorno all’ora solare.

L’ora solare sta per tornare in vigore fra poche ore, regalando un’ora supplementare di riposo. Questo passaggio, dal tempo legale a quello solare, avverrà nella notte tra sabato 28 e domenica 29 ottobre. Le lancette degli orologi dovranno essere spostate indietro di un’ora, consentendo così un sonno prolungato.

L’effetto principale di questo cambio di orario sarà la presenza di più luce al mattino, mentre il buio giungerà più presto nel pomeriggio. L’ora solare sarà in vigore fino all’ultimo fine settimana di marzo, quando, il 31 marzo 2024, si dovrà rinunciare a un’ora di sonno, ma in compenso si potrà godere di un’ora in più di luce ogni giorno.

Importante sottolineare che, nella notte tra il 28 e il 29 ottobre, tutti dovranno aggiornare manualmente i loro orologi, se non sono collegati alla rete, per segnare l’inizio del periodo di ora solare. Questa regolazione marcherà l’adattamento al ritmo naturale del tempo.

