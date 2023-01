Maltempo, con la neve chiudono le scuole anche in Gallura: ecco dove

Le scuole che chiudono in Gallura a causa della neve.

Questa mattina numerosi comuni si sono svegliati completamente imbiancati. La neve sta causando parecchi disagi in Gallura costringendo alcuni comuni a chiudere le scuole. La prima ordinanza è stata firmata dal Comune di Buddusò, mentre oggi è stata annunciata la chiusura delle scuole in altri paesi del territorio.

A Buddusò oggi nessuno è entrato a scuola, il sindaco ha firmato l’ordinanza che prevedeva la chiusura nella giornata di oggi. Oggi è la volta di Calangianus, dove il sindaco Fabio Albieri ha fatto chiudere tutti i plessi scolastici a causa della neve. Il maltempo ha colpito soprattutto Tempio Pausania, dove il primo cittadino Gianni Addis si è visto costretto a firmare un’ordinanza che prevede la chiusura delle scuole per domani 21 gennaio. Il sindaco ha informato i cittadini a “non uscire di casa e non sostare vicino a edifici e ad alberi se non solo in caso di necessità”. Anche a Luras domani non si andrà a scuola. Lo comunica il primo cittadino Mauro Azzena che “considerando il repentino cambiamento delle condizioni meteorologiche sto predisponendo la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado”.

