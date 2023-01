L’Hermaea Olbia si prepara a sfidare il Sassuolo nel fortino del Geopalace

L’Hermaea Olbia si prepara a sfidare il Sassuolo.

Nuovo appuntamento casalingo per l’Hermaea Olbia, che dopo il bel successo in quattro set maturato mercoledì contro Cremona, proverà a difendere la sua imbattibilità casalinga anche al cospetto della BSC Materials Sassuolo, quarta forza del Girone A del campionato di Serie A2 Femminile con 29 punti.

La sfida si preannuncia complicata: Sassuolo ebbe la meglio in tre set nel match d’andata, disputato in Emilia lo scorso 13 novembre (25-16, 26-17, 25-22 i tre parziali) e ha dalla sua ottimi interpreti per la categoria come la schiacciatrice Pistolesi e l’opposta spagnola Martinez Vela, arrivata all’inizio di gennaio.

L’Hermaea cercherà di ripetere la prova positiva offerta nel turno infrasettimanale, quando la compattezza di squadra ha permesso di venire a capo di un cliente ostico come l’Esperia. Muovere la classifica consentirebbe alle aquile tavolarine di rinforzare la sesta piazza in classifica, ultima utile per l’accesso alla Poule Promozione.

Il vice allenatore Stefano Cinelli analizza i temi del match partendo dall’analisi post Cremona: “L’ultima partita, seppur caratterizzata da diversi errori e non sempre entusiasmante da un punto di vista tecnico, è stata una partita giocata con un’altissima intensità mentale. Non è semplice giocare 4 set con questa richiesta, ma penso sia un elemento che caratterizzerà le partite da ora in avanti e che sarà dunque necessario ritrovare anche in allenamento coadiuvato alla miglior prestazione tecnica. È stata una partita tra due compagini equilibrate, arrivare al match con la giusta mentalità nonostante l’assenza di Miilen e il piccolo acciacco della Bulaich (alla quale va fatto un plauso per la performance) è stato segno di lucidità ed indubbia crescita da parte di tutte le ragazze, anche di chi è subentrato dalla panchina”.

Ora, nel mirino, c’è Sassuolo: “Quella di domenica sarà una partita, da un punto di vista tecnico, sicuramente molto diversa dall’ultima – aggiunge Cinelli – troviamo una squadra che, pur avendo avuto diversi infortuni, ha dimostrato grande concretezza nei diversi fondamentali e nelle diverse fasi di gioco incasellando. Abili nel gioco con i centrali e nell’organizzazione del muro-difesa saranno sicuramente avversari contro cui dare il meglio di noi stessi con lucidità e pazienza. Il nostro obiettivo è la costanza; a prescindere dal risultato, che rimane una parte importante, teniamo molto a render stabili i progressi fatti fino ad oggi, collettivi più che individuali, in termini di organizzazione e comunicazione in campo; elementi che potranno tornarci utili anche nella restante parte della stagione.

Per l’Hermaea si tratterà della seconda settimana consecutiva caratterizzata dal doppio impegno. Inevitabile la stanchezza: “Per questo girone di ritorno, rispetto a quello di andata, avevamo previsto un ritmo più comodo giocando gli infrasettimanali in casa – spiega – nei fatti con l’accesso alla coppa Italia ci siamo resi la vita un po’ più complessa disputando 4 partite in 11 giorni, ma il bello è anche in questo. Diciamo che è un piccolo prezzo da pagare per aver centrato un primo obiettivo, quindi siam più che contenti di dover fare un piccolo sforzo. Visto il breve lasso di tempo tra le partite stiamo dando tanta importanza all’organizzazione del gioco in vista di queste ed al recupero psico-fisico delle atlete lavorando in un’ottica più di qualità che quantità. Alla fine di questo piccolo tour de force avremo modo di recuperare al meglio in vista dell’ultima e determinante tranche di partite di questa prima fase”.

Squadre in campo domenica 22 gennaio alle 17 al Geopalace di Olbia. Arbitreranno i signori Mazzarà e Di Lorenzo. La gara sarà visibile in diretta streaming sul canale YouTube Volleyball World Italia.

