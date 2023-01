Temperature in picchiata, la Gallura si risveglia coperta dalla neve

La Gallura si sveglia con la neve.

Come ampiamente previsto, la Gallura si è svegliata con la neve. Le temperature sono scese sotto lo 0 in diversi comuni e la neve è arrivata a bassa quota. Lo spettacolo più suggestivo a Tempio Pausania, dove in tanti sono scesi in strada per fotografare, filmare e giocare con le palle di neve.

Oggi, stando a quanto affermano da IlMeteo.it, la giornata sarà caratterizzata da pioggia mista a neve, con la temperatura minima di 1 grado e la massima di 3 gradi. Sono previste nevicate al mattino e al pomeriggio, sempre con pioggia mista a neve.

Per oggi il Comune di Buddusò ha deciso di tenere chiuse le scuole. Il sindaco Massimo Satta, con la delegata all’Istruzione Giuseppina Bacciu, ha emesso un’ordinanza che impone la sospensione dell’attività didattica nelle scuole di ogni ordine e grado. Le chiusure, al momento, sono previste solo per oggi.

“In presenza di fenomeni temporaleschi è consigliabile restare nelle proprie abitazioni – afferma in una nota la Protezione civile regionale -. Se ti trovi in un locale seminterrato o al piano terra, salire ai piani superiori, limitare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza e mantenersi informati sull’evoluzione dei fenomeni, sulle misure da adottare, sulle procedure da seguire indicate dalle strutture territoriali di protezione civile. Altresì, è fatto divieto di attraversare torrenti in piena sia a piedi che con qualsiasi mezzo, di sostare in prossimità di ponti e argini di torrenti o fiumi e di attraversare sottopassi”.

