“Alvaro Soler e la sua crew sono delle persone speciali. Sono stati dei signori prima, dopo e durante il concerto”. Queste le parole con cui Antonio Addis, assessore al Turismo e all’Ambiente del Comune di Budoni, ha descritto l’artista internazionale con cui ha avuto a che fare per il gran concerto di Ferragosto.

Una persona semplice e disponibile, Soler, che non ha esitato a fare la vita del turista comune recandosi alla spiaggia di Marina Maria per una sessione in wind surf. I racconti e le cronache delle persone presenti lo descrivono impegnato nel raccogliere i consigli e le dritte dei gestori di una scuola di wind surf locale.

Un’esperienza positiva per tutti. Per il cantante un momento di svago prima e nel giorno successivo al concerto. Un’esperienza così piacevole, quella sarda, che Alvaro Soler avrebbe manifestato l’intenzione di ripetere quanto prima. Per adesso lascia il ricordo di un fantastico concerto in quel di Budoni e un video in cui è alle prese con il wind surf a Marina Maria, postato sul suo canale Instagram.

