La Marina di Porto Cervo è un’eccellenza italiana: due importanti premi

Alla Marina di Porto Cervo il Blue Marina Awards e il Premio Speciale BMA.

Marina di Porto Cervo, proprietà di Smeralda Holding Group, azienda italiana il cui unico azionista è Qatar Holding Smeralda Investment S.r.l., ha ricevuto due prestigiosi premi durante la II edizione dei Blue Marina Awards di Assonautica e Assonat, che celebrano l’eccellenza nei porti turistici. Marina di Porto Cervo è una delle marine più attrezzate e accoglienti del Mediterraneo.

I premi ricevuti includono i Blue Marina Awards, assegnati esclusivamente alle strutture che si distinguono per l’eccellenza dei servizi, e il premio speciale BMA come la migliore struttura italiana per l’ospitalità turistica.

L’evento, tenuto presso la Camera di Commercio di Venezia Giulia a Trieste, è stato organizzato e coordinato da Walter Vassallo e promosso da Assonautica Italiana e ASSONAT, con il supporto tecnico di RINA. Oltre 100 strutture hanno partecipato all’iniziativa, tra cui 34 marine, resort, porti turistici e banchine turistiche che hanno superato la soglia di punteggio richiesta per ottenere i prestigiosi Blue Marina Awards. Quattro di queste strutture hanno ricevuto anche premi speciali relativi a temi specifici come la sicurezza, la sostenibilità, l’innovazione e l’ospitalità turistica. Marina di Porto Cervo è stata riconosciuta come la migliore struttura italiana per l’ospitalità turistica.

I premi sono stati assegnati dopo un’attenta analisi della qualità complessiva dei servizi offerti dalle strutture, con particolare attenzione a quattro temi: sicurezza, sostenibilità, innovazione e ospitalità turistica.

Il processo di valutazione è stato condotto da RINA (Registro Italiano Navale), che ha assegnato un punteggio a ciascun aspetto in base alla loro importanza e alle misure specifiche. La somma di questi punteggi ha determinato una percentuale totale rispetto al punteggio massimo ottenibile, determinando l’assegnazione dei Blue Marina Awards.

I premi speciali legati alla sicurezza, alla sostenibilità, all’innovazione e all’ospitalità turistica sono stati assegnati alle strutture che hanno ottenuto i punteggi più alti in ciascuno di questi settori. Oltre a consentire alle strutture di esporre la bandiera dei Blue Marina Awards per i prossimi 12 mesi, il certificato ricevuto servirà come guida per continuare il percorso di crescita con l’obiettivo di mantenere e riottenere il premio l’anno prossimo.

“Questo riconoscimento – afferma Mario Ferraro, CEO di Smeralda Holding – non è solo un segno tangibile del costante impegno di Marina di Porto Cervo per la crescita e l’eccellenza dei servizi offerti ai visitatori, ma anche una dimostrazione concreta del nostro costante obiettivo di superare gli standard e i benchmark. Investiamo quotidianamente nella sicurezza, nella sostenibilità, nell’innovazione e nelle nuove forme di ospitalità turistica per confermare Marina di Porto Cervo e la Costa Smeralda come destinazioni capaci di offrire esperienze uniche e indimenticabili”.

