La minoranza di Olbia chiede un Consiglio comunale aperto ai comitati di quartiere

La richiesta del Consiglio comunale a Olbia.

I consiglieri comunali di minoranza del Partito Democratico hanno presentato, nella giornata di oggi, una richiesta al Presidente del Consiglio Comunale e al sindaco per la convocazione di un consiglio comunale aperto a Olbia.

“Tale consiglio comunale avrà luogo in presenza dei comitati di quartiere e frazione della città che – annunciano Gianluca Corda, Ivana Russu, Antonio Loriga, Maddalena Corda, Rino Piccinnu, Stefano Spada – da diversi anni, svolgono un’importante attività di promozione degli interessi dei cittadini, promuovendo la responsabilità individuale, collettiva e un ruolo di cittadinanza attiva”.

”Riteniamo che sia necessario e utile organizzare un’assemblea al fine di ascoltare i rappresentanti dei Comitati e comprendere le problematiche che hanno più volte comunicato – spiegano i consiglieri -. Durante tale incontro, discuteremo delle misure che l’amministrazione comunale può adottare per cercare di risolvere alcuni dei problemi che affliggono il centro e le periferie della città. Vogliamo basarci sull’esperienza diretta dei Comitati per migliorare i servizi offerti alla comunità”.

”I rappresentanti dei Comitati spesso si fanno sentire anche attraverso gli organi di stampa – concludono – mettendo in evidenza numerose criticità in vari settori. Riteniamo, quindi, importante confrontarci con loro, visto che rappresentano gran parte della popolazione olbiese. Crediamo che questa iniziativa possa essere un’occasione positiva di stimolo e crescita per l’intera amministrazione comunale”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui