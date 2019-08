I mega yacht presenti in Costa Smeralda.

L’esibizione è appena iniziata. La settimana clou sarà probabilmente la prossima. Dalle parti di Cala di Volpe e della Marina di Porto Cervo si attende l’arrivo di nuovi mega yacht già nelle prossime ore.

Dopo il Dilbar del magnate russo Alisher Usmanov, il Venus della vedova di Steve Jobs e l’incantevole A del miliardario, anche lui russo, Andrey Melnichenko lo specchio di mare della Costa Smeralda potrebbe ancora stupire con nuovi giganti a vela o a motore.

Come sempre sarà la settimana prima di Ferragosto quella davvero imperdibile per i Paperoni del mare. Ma, ovviamente, nessuno sa chi potrebbe veramente arrivare all’orizzonte.

Intanto, da Porto Taverna a Cannigione si allunga una striscia ininterrota di panfili e natanti, che fanno ricordare quanto sia apprezzata questa nostra parte di Isola. Una sfilata in mezzo al mare che magari genererà un po’ d’invidia, ma che non può non essere ammirata da chi deve restare a terra.

