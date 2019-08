Il giovane si trova ricoverato all’ospedale di Nuoro.

Resta ancora in prognosi riservata all’ospedale di Nuoro Mirko Gaias, il giovane di 29 anni, che era alla guida, sabato scorso, dell’auto con a bordo quattro suoi amici, coinvolti nell’incidente di Berchidda.

Le sue condizioni rimangono stabili, ma i medici preferiscono non sbilanciarsi in nessun modo. Anche la data dell’operazione a cui il giovane dovrebbe essere sottoposto è stata rinviata, in attesa di miglioramenti.

Nell’incidente di sabato scorso ha perso la vita Mattia Fresu, 15enne di Berchidda. Stanno meglio gli altri tre ragazzi, seduti nella parte posteriore del veicolo. L’auto sulla quale viaggiavano si è scontrata prima contro un tir e poi è finita schiacciata contro il guard-rail al bivio di Berchidda della Sassari-Olbia.

