Le temperature verso i 40 gradi a Olbia e in Gallura.

L’estate è entrata nel vivo e non si potrà fare nulla per evitare il caldo africano dei prossimi giorni. Secondo i metereologi le temperature potrebbero arrivare fino ai 40 gradi a Olbia e in Gallura.

E a poco sono servite le due gocce di pioggia fatte questa mattina. Il sole è tornato a picchiare bello alto nel cielo da subito dopo pranzo. Caldo, che significa come sempre allerta incendi.

L’allerta da bollino rosso resterà in vigore fino alle 18 di oggi. Per domani, invece, la Protezione civile regionale ha degradato il pericolo ad arancione. Ma non è abbastanza per abbassare la guardia.

(Visited 233 times, 251 visits today)