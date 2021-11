Nei prossimi giorni si prevede un miglioramento delle condizioni meteo in Gallura.

Ultime ore allerta meteo in Gallura dove nei giorni scorsi le violente piogge hanno causato danni e allagamenti in molti comuni. Fino alle 23 e 59 infatti la protezione civile ha emanato un all’allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico sulla Gallura e sulle aree di Flumendosa Flumineddu. Nel Campidano invece è allerta solo per rischio idraulico.

Secondo le previsioni in queste ore si potrebbero ancora verificare piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale isolato, con cumulati localmente moderati. Per domani invece sono previste piogge di minor intensità principalmente nella prima parte della giornata.

Il vero miglioramento del meteo è atteso invece a partire da venerdì quando il maltempo lascerà spazio ad un cielo parzialmente soleggiato che dovrebbe rasserenarsi ulteriormente nelle giornate di sabato e domenica.