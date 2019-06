Le previsioni meteo per Olbia e la Gallura.

Già nel corso del pomeriggio odierno si registreranno temperature prossime o localmente superiori ai 37° c sui settori occidentali della Sardegna. Domani, martedì, le temperature massime sui settori occidentali dell’isola subiranno un ulteriore lieve aumento, con valori termici che localmente si porteranno intorno ai 40° c. Nella giornata di mercoledì si avrà un lieve calo delle temperature massime sui settori occidentali dell’isola, con valori termici intorno ai 37° c.

È il bollettino emesso dalla Protezione civile regionale a partire da oggi e fino a mercoledì 26 giugno. Secondo i metereologi quello che ci aspetta è “un robusto promontorio di alta pressione si estende dal Nord Africa fin sul settore meridionale della penisola scandinava e sta determinando una significativa avvezione di aria calda tropicale continentale sull’Europa centro-occidentale e sul bacino centrooccidentale del Mediterraneo”.

Domani, martedì, si avrà un ulteriore consolidamento di questo promontorio di alta pressione, con ulteriore avvezione di aria calda.

Nella giornata di mercoledì l’avvezione di aria calda si concentrerà maggiormente sul bacino occidentale del Mediterraneo e sulla Francia.

