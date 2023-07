Migliorano le condizioni dei feriti nel tragico incidente di Palau

Le condizioni dei feriti dell’incidente a Palau.

Sono in costante miglioramento le condizioni dei feriti nel drammatico incidente avvenuto giovedì notte sulla strada per Palau. Nello scontro frontale hanno perso la vita una donna di 59 anni, Agnese Sperduti, professoressa di latino e greco in pensione, e una 77enne, Giuseppina Bonanni, entrambe della provincia di Frosinone e appartenenti al Rotary Club.

L’impatto ha provocato il ferimento di un giovane di 20 anni proveniente da Palau e una 81enne della provincia di Frosinone. Le loro condizioni in un primo momento erano apparse gravi, ma con il passare delle ore sono in costante miglioramento.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui