La squadra di calcio di Arzachena continuerà la sua attività con una nuova proprietà.

Come anticipato da Galluraoggi.it, la squadra di calcio di Arzachena continuerà a esistere: tutti i documenti necessari per mantenere in vita il numero di matricola dell’Arzachena Academy Costa Smeralda sono stati presentati. Non è ancora chiaro se la squadra abbia trasformato la denominazione nell’originario Arzachena Calcio. E’ certo, però, che la squadra non sia più del gruppo di investimenti di Volpi, che avrebbe come presidente l’ex calciatore biancoverde Francesco “Cecco” Carta e che che sia stata rilevata da un gruppo locale.

Gruppo che inizialmente non aveva considerato la possibilità di acquisire il titolo sportivo dell’Arzachena Academy, e poi ha invece virato decisamente su questa opportunità, per poter ripartire qualche gradino più in alto della Terza Categoria.

Il nodo categoria.

La categoria in cui i biancoverdi disputeranno la prossima stagione è ancora tutta da stabilire. Ovviamente, la nuova proprietà punta al massimo, cioè quell’Eccellenza che con la retrocessione dell’Ilvamaddalena si trova, attualmente, con 17 squadre. Non è un mistero che le possibilità di ripescaggio dei maddalenini siano molto concrete. Col ripescaggio dell’Ilvamaddalena, l’Eccellenza tornerebbe ad essere di 16 squadre. In questo caso, difficilmente la FIGC-LND Sardegna opterebbe per avere un numero di squadre dispari nel massimo campionato regionale.

L’ipotesi Promozione è più percorribile, ma presenta delle incognite: ci sarebbero alcune domande di ripescaggio, come quella del Porto Cervo. Nessuna squadra ha rinunciato al campionato, per cui tutti i gironi sembrerebbero essere al completo.

Ancora più percorribile l’ipotesi della Prima Categoria, che è il minimo a cui verosimilmente possono aspirare i biancoverdi. Ma qualsiasi decisione verrà assunta prossimamente dal presidente e dal consiglio direttivo della FIGC-LND Sardegna.

Numeri in crescendo per il calcio regionale.

Dopo le difficoltà, superate brillantemente, della pandemia, il calcio della Sardegna mostra ottima salute. Numeri sempre crescenti di squadre e tesserati, per un movimento calcistico regionale che nella stagione 2023-2024 potrà contare su molte nuove squadre, sei o sette solo della Gallura. Tanto che probabilmente sarà necessario aumentare il numero dei gironi della Terza Categoria e rimodulare quelli della scorsa stagione.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui