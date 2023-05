Moby Fantasy lascia la Cina, il gigante del mare da giugno sarà a Olbia

Fantasy, l’ammiraglia della Moby in viaggio verso Olbia

Il più grande traghetto passeggeri mai costruito, Moby Fantasy, inizierà ad operare sulla rotta Livorno-Olbia a partire dalla fine di giugno. Questa nuova ammiraglia della flotta Moby è stata costruita presso il cantiere navale cinese Guangzhou Shipyard e ha lasciato oggi il porto per dirigere verso Livorno, sotto il comando del capitano genovese Massimo Pinsolo.

La Moby Fantasy, con le sue dimensioni di 237 metri di lunghezza per 32 di larghezza e una stazza lorda di 69.500 tonnellate, è il più grande traghetto passeggeri al mondo. Ha una capacità di 3.000 passeggeri e 3.850 metri lineari di carico rotabile. Inoltre, presenta standard di sostenibilità elevati e tecnologie all’avanguardia per ridurre le emissioni e proteggere l’ambiente. Ha cominciato il suo giro del mondo per raggiungere il Mediterraneo. Da giugno viaggerà nel Tirreno per collegare Olbia e Livorno.

Il secondo traghetto commissionato dalla compagnia, Legacy, è attualmente in costruzione e sarà consegnato alla fine dell’estate. Importantissima, sia nella Moby Fantasy sia nella sua nave gemella Moby Legacy, sarà l’attenzione alla tutela dell’ambiente e alla transizione energetica ed ecologica. Le navi sono infatti fornite di una serie di dotazioni che permetteranno di abbattere le emissioni.

