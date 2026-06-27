La Maddalena, comandante denunciato per molestie sessuali, ma viene assolto

Le molestie a La Maddalena in un’imbarcazione.

Un comandante è stato assolto dalle accuse di molestie sessuali ai danni di due giovani allieve ufficiali di coperta a La Maddalena. Il napoletano era anche accusato di averle maltrattate in seguito al loro rifiuto ad approcci sessuali. Stando a quanto riporta La Nuova Sardegna, il tribunale di Tempio però ha accolto la tesi della difesa e ha smontato l’impianto accusatorio assolvendolo con formula piena, perché il fatto non sussiste.

La vicenda.

La vicenda risale all’anno 2023 quando due giovani ufficiali sarebbero state costrette a subire atti sessuali in una barca a La Maddalena. Le donne avevano denunciato che il comandante aveva manifestato un interesse sessuale per loro culminato in baci e abbracci non consensuali. Le presunte vittime avevano manifestato il loro dissenso e per questo lui avrebbe cominciato a mobbizzarle a bordo di dell’imbarcazione di diporto.

Incassato il loro rifiuto, secondo la denuncia delle giovani, avrebbe sfruttato la propria posizione gerarchica per prenderle di mira con continui rimproveri, pedinamenti a bordo, messaggi assillanti, generando in loro un forte stato di ansia e paura. La denuncia per i fatti accaduti a La Maddalena viene depositata da entrambe nell’agosto del 2023 al commissariato di Porto Cervo e l’uomo va a processo per molestie.

Durante il processo, le due giovani si sono costituite parti civili confermando in aula le proprie tesi, supportate anche dalla richiesta di condanna avanzata dal pubblico ministero. Tuttavia, la strategia del difensore, incentrata sullo smontare la dinamica degli eventi contestati, è stata accolta dal collegio giudicante che ha fatto cadere ogni accusa, suscitando la forte sorpresa del legale di parte civile Paola Puddu, che ha già annunciato di attendere la pubblicazione delle motivazioni della sentenza.

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