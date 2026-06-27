Villa Certosa allo sceicco del Qatar: diventerà un resort di lusso

Villa Certosa cambia era dopo Berlusconi.

Il consiglio comunale di Olbia ha recentemente approvato una variante urbanistica legata al nuovo Puc svelando il destino di Villa Certosa, la villa di Silvio Berlusconi. Attraverso l’accoglimento dell’osservazione numero 28729, presentata a marzo 2026, secondo indiscrezioni riportate dal quotidiano La Nuova Sardegna, l’acquirente sarebbe la Constellation Hotels Holding Ltd Sca, una società di investimenti con sede in Lussemburgo che opera come braccio finanziario e immobiliare per la famiglia reale del Qatar, in particolare per il ricchissimo sceicco Hamad bin Jassim Al Thani, già primo ministro del paese.

Il progetto di un resort a cinque stelle.

È emersa sia l’identità del nuovo proprietario — lo sceicco del Qatar Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani — sia l’intenzione di trasformare la tenuta in un resort alberghiero di lusso, una tipologia di struttura attualmente assente a Porto Rotondo. Stando a quanto riporta La Nuova Sardegna, la società immobiliare dello sceicco aveva evidenziato l’insufficienza delle volumetrie esistenti per garantire la sostenibilità economica di un hotel a cinque stelle, richiedendo una modifica della destinazione urbanistica per ottenere una maggiore capacità edificatoria.

I vincoli ambientali e le nuove cubature.

Il Comune di Olbia ha accolto parzialmente la richiesta, istituendo una nuova zona di espansione C3 con un indice di edificabilità territoriale di 0,30 mc/mq, inferiore rispetto allo 0,75 mc/mq inizialmente ipotizzato ma sufficiente per avviare il progetto. L’approvazione è vincolata al recupero delle strutture esistenti, alla sostenibilità ambientale e al rispetto del paesaggio.

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Tuttavia, l’operazione non è ancora definitiva. Trattandosi di un passaggio intermedio, la documentazione passerà ora al vaglio della Regione per le verifiche di conformità, prima di tornare nuovamente in consiglio comunale a Olbia per l’adozione dell’atto finale che darà il via libera ufficiale ai lavori.

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