Il caldo torrido in tutta la Regione.

Caldo da record su tutta la Sardegna almeno fino al 26 giugno. E’ questo quanto riportato nell’ultimo bollettino della protezione civile regionale, che non prevede un abbassamento delle temperature almeno fino al 27 giugno.

Il calo termico sarà, tuttavia, di lieve intensità, siccome i valori massimi resteranno comunque attorno ai 37 gradi.

Nel frattempo, nella giornata odierna, sono state registrate temperature da record in tutti i settori settentrionali della Sardegna, dove si è toccato abbondantemente i 40 gradi.

I soggetti maggiormente a rischio sono ovviamente gli anziani ed i bambini, per cui è consigliabile non uscire nelle ore più calde della giornata ed evitare l’esposizione al sole per lungo tempo. Si raccomanda, inoltre, di bere continuamente e di indossare vestiti leggeri.

