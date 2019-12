E’ morto il cane legato con la fune e trascinato con l’auto per strada

Una storia terribile.

Maltratta il cane fino alla morte: lo lega all’auto e lo trascina per le strade del un paese. Ancora una storia di violenza, di morte e di orrore. Stavolta arriva dalla Provincia di Nuoro. Il proprietario del cane è stato identificato dai Carabinieri di Ottana e denunciato dall’Enpa per maltrattamento di animali con l’aggravante di uccisione di animali. Oggi, infatti, il cane è deceduto.

“E’ un atto vile, crudele, inaccettabile”. Afferma la presidente nazionale dell’Enpa, Carla Rocchi, aggiungendo che l’Ente Nazionale Protezione Animali si costituirà parte civile nell’eventuale processo.

“Ogni giorno – afferma Carla Rocchi – arrivano storie di animali maltrattati, torturati e uccisi. Coloro che si macchiano di questi orribili reati devono pagare. Non è più tollerabile accettare questa violenza e crudeltà. L’Enpa si costituirà parte civile come ha già fatto finora in altri casi analoghi avvenuti proprio nel nuorese per assicurarsi che queste vittime indifese abbiano giustizia”.

In particolare, vogliamo sottolineare l’inefficacia dell’Istituto della Messa alla Prova, attuato proprio in un caso analogo sempre nel nuorese. Il reato, in questo caso, era avvenuto anche alla presenza di un minore.

