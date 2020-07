La tragedia questa mattina sul litorale di Budoni.

Tragedia in mare, questa mattina, sul litorale di Budoni, nella spiaggia Stella Marina. Una donna di 54 anni, Maria Angela Cossu, è morta a causa di un malore, mentre si faceva il bagno. I sanitari del 118, subito allertati, non hanno potuto fare niente per rianimare la vittima, riportata sulla spiaggia dai soccorritori.

Ma il medico, dopo aver tenta invano le pratiche di rianimazione, ha potuto solo constatare il decesso. La vittima di 54 anni viveva a Olbia.

