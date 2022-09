La Sardegna esclusa dalla classifica del National Geographic sulle spiagge italiane

Secondo la versione inglese del National Geographic non ci sono spiagge sarde tra le migliori dodici d’Italia. L’unica spiegazione plausibile per questa dimenticanza è che oltre la Manica sia arrivato il messaggio che “Sardinia is not Italy” e che sul fronte delle meraviglie costiere l’Isola giochi un campionato a parte. Il numero di settembre della celebre rivista ha l’Italia in copertina e come tema centrale. Sul sito c’è un’anteprima della sezione ‘travel’ con “12 of the best beaches in Italy” che, letteralmente, non sarebbe una classifica assoluta ma “12 tra le migliori spiagge in Italia”.

Ecco la classifica

1. Capo Peloro, Sicilia

2. Baia di Riaci, Calabria

3. Marina di Alberese, Toscana

4. Pescoluse, Puglia

5. Cala Rossa, Sicilia

6. Santa Maria di Castellabate, Campania

7. Spiaggia dei Conigli, Sicilia

8. Spiaggia delle due sorelle, Marche

9. Viareggio, Toscana

10. Maronti, Campania

11. Punta Aderci, Abruzzo

12. Riccione, Emilia Romagna

Cala Coticcio (Caprera)

Le grandi escluse

Non è passata inosservata nell’Isola la totale assenza di località sarde nell’elenco. Ci sono spiagge meravigliose della Penisola, ma non essendoci Cala Coticcio o La Pelosa, Cala Luna o Chia, in tanti storcono il naso nel vedere la presenza di Riccione. Cercando di capire quali siano i parametri di valutazione, si nota che le selezioni sono state fatte per vari motivi come la miglior vista, la miglior natura, per le foto, per le avventure o per l’architettura. Come può figurare Riccione tra le 12 spiagge segnalate sul National Geographic? Perché è considerata la migliore per fare festa. Infatti si parla poco della spiaggia e tra le principali caratteristiche indicate sulla rivista ci sono l’omonima canzone dei The Giornalisti e il fatto che Radio Deejay organizzi eventi e che abbia fatto suonare i Maneskin (per Capodanno, il 31 dicembre 2018 ). Difficilmente la Spiaggia Rosa di Budelli potrà ospitare il Jova beach party e scalare le classifiche del divertimento secondo i parametri della rivista inglese.