Nuovo servizio Aspo a Olbia: gli abbonamenti ai bus si possono fare online

Dal primo settembre gli abbonamenti Aspo per i bus di Olbia si possono fare direttamente online. “Nell’ambito delle azioni predisposte per favorire la mobilità sostenibile, incentivare l’uso del mezzo pubblico, facilitare l’utenza – spiegano dall’azienda -. Dal primo settembre gli abbonamenti potranno essere creati e rinnovati direttamente online collegandosi su www.aspo.it/ricarica“.

Il servizio non è esclusivamente online, ma si aggiunge ai canali già attivi per il rinnovo degli abbonamenti. “Gli sportelli nella sede in zona industriale in via Indonesia 9 e nella sede al centro c/o l’ufficio turistico del Comune di Olbia – ricordano da Aspo -. Alle macchine automatiche attive h24 installate in via Mameli, all’interno del parcheggio di San Simplicio, in via Gabriele D’annunzio (Centro Martini) e l’aeroporto di Olbia (lato arrivi)”.