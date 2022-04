Il traghetto della Moby della tratta Livorno-Olbia è stato venduto.

L’abbiamo vista centinaia di volte al porto di Olbia, ora la nave cargo della Moby Giuseppe Sa sarà venduta all’asta. Il suo importo a base d’asta era di soli 1 milione e 560.474 euro ma il prezzo ha cominciato a triplicare fino a 4,6 milioni.

La vendita del traghetto, risalente al 1975 e con una capienza di 376 passeggeri e 103 semirimorchi, è stata disposta dal tribunale di Milano nell’ambito della procedura concordataria in cui è impegnata la compagnia navale, destinata probabilmente, stando alle ultime notizie confermate dal ministero dello Sviluppo Economico, ad andare a segno con un accordo per la ristrutturazione del debito con i creditori.

Non si sa quale sarà il destino della nave acquistata ed è sconosciuta anche l’identità dell’acquirente. Probabilmente il traghetto cargo sarà demolita o rimesso in servizio. La Moby Giuseppe Sa, infatti, non aveva più viaggiato per un anno. L’ultima tratta è stata quella di Livorno-Olbia. Il ricavato soddisferà i creditori che vantano titoli di prelazione.

Nell’avviso dell’asta, risalente a circa un mese fa, veniva indicato che “i commissari condivisibilmente individuano il prezzo base nella misura di euro 1 milione e 560.474,00, valore massimo indicato nella perizia a sostegno dell’istanza, ritenendo non conveniente indicare come prezzo quello di cui alle manifestazioni di interesse pervenute in quanto prive di efficacia vincolante e non cauzionate”. Il medesimo comunicava che Moby avesse ricevuto delle manifestazioni di interesse per la cessione e la rottamazione che ammontava a circa 2,1 milioni di dollari, ma, secondo il giudice, non ci sarebbero impegni e garanzie.