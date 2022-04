I corsi nell’ospedale di La Maddalena.

Nell’ottica di un percorso di riorganizzazione e riqualificazione della Emergenza Urgenza nell’Isola , nel contesto di un programma formativo del personale, atto a migliorare la clinica competente , si è svolta una giornata di addestramento teorico-pratica che ha coinvolto l’intero personale del Pronto Soccorso di La Maddalena e della Camera Iperbarica.

La giornata è stata incentrata su una criticità in emergenza molto frequente , ovvero, la difficoltà a reperire un accesso venoso. L’intraossea si pone come una strategia rapida ed efficace, su cui si dovrebbe investire, rappresentando una procedura veloce e sicura. Attraverso la via intraossea infatti è possibile somministrare farmaci, cristalloidi, colloidi, derivati del sangue e mezzi di contrasto e può essere utilizzato per il prelievo ematico venoso.

Nonostante le indicazioni di numerose linee guida e una abbondante letteratura a riguardo, l’intraossea resta una tecnica scarsamente utilizzata e viene presa in considerazione solo come ultima risorsa per mancanza di conoscenza a riguardo e per poca disponibilità di materiale. Partendo dalle considerazioni esposte ,si è lavorato per portare nell’isola specialisti in grado di formare e addestrare il personale in questa delicata ,quanto importante procedura.

“Sono particolarmente soddisfatto di questo progetto di alta formazione – afferma il sindaco Fabio Lai – sappiamo benissimo che il nostro presidio ospedaliero non può gestire tutte le patologie, ma quello che si può affrontare, i professionisti del Paolo Merlo, lo sanno fare bene. Mantenere e perfezionare la pratica clinica tramite questi corsi che favoriscono lo sviluppo delle competenze e delle professionalità affiancati da grandi professioni esterni rappresenta un ottimo punto di partenza per la riqualificazione della nostra struttura”.