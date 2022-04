Lunghe code a Olbia per il pellet.

Lunghe code di auto alla ricerca del pellet. A Olbia è ancora delirio alla ricerca del combustibile per le stufe, diventato ormai introvabile e i negozi che lo forniscono sono ormai come El Dorado. Già dalle 8.30 del mattino molti automobilisti si erano messi in coda per acquistarlo, ma hanno dovuto fare i conti con chi si trovava prima di loro.

Galeotto fu l’annuncio di un noto negozio nella periferia di Olbia, lasciato ieri pomeriggio nel suo account ufficiale sui social, che recita “pellet disponibile dalle ore 8:30/12:30 di venerdì 1 aprile. Grazie per la collaborazione”. In seguito a ciò, in numerosi si sono precipitati già da mattina presto per accaparrarsi le scorte, che in una sola mattinata erano già terminate. Il pellet in città è ancora introvabile.

Probabilmente ci penserà la bella stagione a far venir meno l’esigenza e, di conseguenza, la follia agli acquisti per riscaldare la propria casa, ma non da subito. Infatti, dalla prossima settimana è prevista una nuova perturbazione fredda che ha dato neve sulle montagne. Questo significa che la saga del pellet in Sardegna e a Olbia sarà destinata a durare ancora per un po’.