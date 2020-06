Niente certificato per chi arriva in Sardegna. Ma bisognerà registrarsi

Le nuova ordinanza.

Dopo le incertezze delle scorse settimane arriva la nuova ordinanza della Regione Sardegna che stabilisce le regole per entrare nell’Isola.

Da oggi 3 giugno infatti partono i collegamenti in continuità territoriale sia per gli aerei (verso Roma Fiumicino e Milano) che per le navi.

Tutte le persone che intendono arrivare in Sardegna, a prescindere dai luoghi di provenienza sono tenuti a registrarsi prima dell’imbarco utilizzando un modello da compilare ed inviare esclusivamente per via telematica sul sito della Regione. Novità anche con l’introduzione dell’app Sardegna sicura, che permetterà il tracciamento delle persone su base volontaria.

Ciascun passeggero dovrà presentare copia della ricevuta di avvenuta registrazione unitamente alla carta d’imbarco e ad un documento d’identità in corso di validità. Fino al 12 giugno il modulo registrazione potrà anche essere compilato a bordo. Nei porti e negli aeroporti infine ci si sottoporrà al controllo della temperatura corporea.

