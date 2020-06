Aerei e navi in Sardegna, dalla continuità fino ai viaggi internazionali: il calendario

Da oggi si parte con le tratte in continuità.

Dopo lo stop possono riaprire porti e aeroporti della Sardegna Dal 3 giugno infatti via ai primi collegamenti in continuità territoriale.

Da oggi ripartono i voli in continuità territoriale con i 3 aeroporti della Sardegna, Alghero, Olbia e Cagliari che si preparano ad accogliere i primi passeggeri e i primi turisti con nuove misure di sicurezza. Sino al 15 giugno la tariffa della continuità territoriale è unica sia per residenti che per i turisti.

Stesso iter anche per le navi che da oggi fino al 12 giugno effettueranno solo tratte in continuità territoriale. Dal giorno successivo, il 13, via libera anche per i restanti collegamenti aerei e marittimi con i restanti porti e aeroporti dell’Italia.

Per il 25 giugno prevista infine la riapertura dei collegamenti internazionali, fatta salva la verifica dell’andamento della curva epidemiologica.

