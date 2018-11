Allerta meteo.

Non c’è tregua per il la Sardegna che anche nei prossimi giorni continuerà a fare i conti con nuove ondate di maltempo di stampo autunnale. La Protezione civile Sardegna ha emanato un nuovo bollettino meteo per Olbia e la Gallura. Sono previste intense piogge a partire dal primo pomeriggio. L’allerta di colore giallo, quindi con criticità ordinaria, parte alle ore 18.00 ed è valida sino alla mezzanotte di oggi 3 novembre.

Nelle prossime ore la perturbazione porterà abbondanti piogge su Olbia e la Gallura. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica. Eventuali estensioni o cambiamenti di criticità saranno comunicati e valutati nella giornata di oggi e nel corso della giornata di domani.

(Visited 713 times, 713 visits today)