I termini per le candidature scadono il prossimo 9 novembre.

Il Plus di Olbia ha aperto le istanze per la partecipazione ai progetti di inclusione sociale e lavorativa dedicati alle persone con disabilità, previsti dal programma regionale Includis. I progetti individuali verranno redatti in co-progettazione con i partners dell’iniziativa: la cooperativa sociale La Mimosa, il consorzio La Sorgente e l’associazione Sensibilmente Onlus.

I richiedenti dovranno essere persone non occupate affette da disabilità riconosciute in base delle leggi vigenti. Il programma include anche la partecipazione di persone con disturbo mentale o dello spettro autistico, che siano in carico ai dipartimenti di salute mentale o ai servizi socio – sanitari. Il termine per la presentazione delle domande scade il prossimo 9 novembre.

