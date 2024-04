Nuovo furto in un negozio a Olbia: “Hanno rubato pure le ciabatte”

Il furto nel laboratorio artigianale Nuraghes Store di Olbia.

Ancora un furto nel centro di Olbia. Nelle scorse ore è toccato al laboratorio artigianale Nuraghes Store in via Fausania, a pochi metri da piazza Regina Margherita. L’episodio segue di pochi giorni il furto in un bar e una erboristeria situati nella stessa zona.

Stando ad una prima ricostruzione, i ladri avrebbero fatto irruzione nella notte tra sabato e domenica. I proprietari del negozio, che risiedono al piano superiore, non hanno sentito nulla, probabilmente a causa dei rumori tipici che si verificano durante le ore notturne, soprattutto ad opera dei più giovani.

I balordi hanno portato via un po’ di tutto. Dal fondo cassa alle bibite, vino, pane, un caricatore per iPod e perfino le ciabatte elettriche. Il valore complessivo ammonta a 500 euro. I residenti si dicono arrabbiati e puntano il dito contro il primo cittadino: “L’ordinanza di chiudere i minimarket alle 20 non è servito a nulla. Qui ci sono problemi di spaccio e alcol. Sarebbe opportuno pensare ad una postazione fissa di carabinieri o polizia”.

Nelle scorse ore i carabinieri hanno effettuato un sopralluogo alla ricerca di elementi utili alle indagini. Un contributo potrebbe arrivare dalle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.

