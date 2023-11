Pugno di ferro di Nizzi contro il consumo e vendita di alcol in centro

L’ordinanza del sindaco di Olbia Settimo Nizzi.

Dopo diversi episodi accaduti in alcune aree del centro storico il sindaco di Olbia Settimo Nizzi ha vietato il consumo e la vendita di alcol nelle stesse zone. È di recente firma l’ordinanza sindacale che si riferisce alle zone di piazza Regina Margherita e il tratto fino a piazza Matteotti.

Le altre zone di Olbia interessate dall’ordinanza sono anche piazza Matteotti, nel tratto di via Acquedotto da piazza Matteotti fino a piazza Mercato e piazza Mercato. Le aree interessate sono state interessate da risse e là ricadono diverse attività commerciali come bar e ristoranti, disturbati da episodi di vandalismo e violenza.

Il primo cittadino ha spiegato le ragioni che lo hanno costretto a fare l’ordinanza, che vieta anche ai punti vendita di vendere alcolici da asporto. ”L’area del centro storico è stata recentemente teatro di alcuni episodi che compromettono le comuni regole di vita civile – afferma Nizzi – Questi fatti sono stati causati, nella maggior parte dei casi, dal consumo prolungato ed eccessivo di bevande alcoliche e superalcoliche. Per queste ragioni abbiamo vietato fino al 15 gennaio 2024, 24 ore su 24, il consumo di bevande alcoliche di qualunque gradazione, se non nei locali preposti alla loro somministrazione, inclusi i relativi dehors naturalmente. Abbiamo inoltre vietato la vendita di tali bevande in modalità da asporto dalle ore 19 sino alle ore 08.30 del mattino successivo”.

”Al di là questi specifici episodi, sottolineiamo che un consumo consapevole e misurato di alcolici non può che giovare alla salute e consente di passare momenti gioiosi senza gli eccessi che portano necessariamente a conseguenze non positive”, conclude il sindaco.

