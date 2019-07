Le fiamme si sono sviluppate questo pomeriggio.

Può sembrare un piccolo rogo, quasi ininfluente, ma non è così. Perchè basta poco, complice un po’ di vento e l’erba secca, che le fiamme si propaghino per centinaia di metri, rendendo molto più complicate le operazioni di spegnimento.

Se a questo si aggiunge che i muretti delle case sono subito a ridosso, si capisce perchè da alcuni giorni i residenti della parte alta di via Veronese a Olbia vivano in una situazione di totale apprensione. Come questo pomeriggio, intorno alle 14,30, quando le fiamme sono improvvisamente ripartite. Per la quinta volta in quattro giorni.

Subito è stato dato l’allarme ai vigili del fuoco, ma la rapidità con cui questi piccoli roghi vengono spenti non può tranquillizzare chi vive in zona. Così ognuno si sta attrezzando come può: tagliando da solo l’erba secca, chiamando una ruspa per pulire il campo retrostante. Ma la paura resta. Come il sospetto che dietro queste fiammate improvvise nei terreni incolti ci sia la mano di qualcuno.

