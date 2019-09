Affitti annuali introvabili a Olbia.

Affitto annuale a Olbia? Impresa quasi impossibile. Non sfuggerà sicuramente all’occhio di chi cerca una nuova casa, la difficoltà di trovare un affitto non stagionale in città.

Pare, infatti, che i requisiti per trovare casa siano sempre gli stessi, con l’olbiese penalizzato perché la maggior parte degli appartamenti sono disponibili fino al mese di maggio. Da quel momento si affitta solo ai turisti a prezzi ovviamente più alti. Molte volte, l’inquilino olbiese perfetto è colui che non ha bambini e non ha animali.

I pochi appartamenti liberi propongono caparre molto alte o canoni alle stelle – € 22,97 mensili al metro quadro, rispetto ai € 21,15 della media provinciale, secondo Immobiliare.it. Da chi fa gola affittare a canoni più alti in estate, a chi invece si tutela da presunti comportamenti incivili o morosi di alcuni inquilini. Queste le motivazioni secondo alcuni proprietari.

